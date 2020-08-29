بعد اعتذاره.. مدحت العدل مطلوب على جوجل

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أحتل السناريست مدحت العدل، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد خلافاته مع الفنان سعد الصغير، التي أصبحت حديث السوشيال ميديا.





ورغم اعتذر مدحت العدل، للفنان سعد الصغير، على خلفية التغريدة التي ذكر اسم السفير فيها, اللي ان قرر سعد الصغير ايضا يوجه له الهجوم الشديد ويرد عليه من خلال فيديو.



وقال مدحت العدل خلال برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على قناة "TEN" الفضائية: "أعتذر بشدة عما حدث، ولن أدخل المعترك الرياضي مجددًا، لأنه يقلل من قيمتي.



وعبر عن دهشته الشديدة من فرحة البعض بهزيمة الزمالك من فريق المقاولون العرب.



وتابع العدل قائلًا: "أنا بقالي 3 شهور مش برد على أي إساءة ولا بتكلم في حاجة".