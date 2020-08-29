على أنغام" بالبنط العريض".. لوسي تنشر فيديو جديد لها عبر إنستجرام

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نشرت الفنانة لوسي فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت لوسي في هذا الفيديو وهي تتراقص على أنغام أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، وكانت تقضي عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي.



يذكر أن لوسي قد أوضحت سبب غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة وأن الأمر في النهاية يخضع لمبدأ العرض والطلب، ورغم وجود اتفاقات أولية مع بعض شركات الإنتاج، إلا أنها في النهاية لم تتعاقد على أي عمل بشكل رسمي.



ونفت أن يكون لأزمة فيروس كورونا أي دور في ابتعادها، خاصة وأنها صورت جزءا كبيرا من مشاهد الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" وقت بداية انتشار الفيروس في مصر.