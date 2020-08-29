بدء حفل افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية بحضور السيسي

بدأت قبل قليل، احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية بناطق محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ شريف السيد خليل.



