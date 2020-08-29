بدء حفل افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية بحضور السيسي
السبت 29/أغسطس/2020 - 10:18 ص
رقية جمال
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بدأت قبل قليل، احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية بناطق محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ شريف السيد خليل.
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير ٢ للإسكان"، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.
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