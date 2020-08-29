تعرف على تفاصيل بداية أزمة مدحت العدل وسعد الصغير

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أثارت أزمة السناريست مدحت العدل والفنان سعد الصغير، السوشيال ميديا بعد كل هجوم كل منهم الأخر بسبب الزمالك والاهلي.



وكانت بدأت الأزمة بعدما، هاجم مدحت العدل جمهور الاهلي وصفهم بأغنية "بحبك يا حمار" للمطرب سعد الصغير، وكتب "الجمهور اللي منه نجيب محفوظ، وأحمد زويل، ومجدي يعقوب، ومثقفي وفناني مصر، مش هيعرفوا فاوست.. وصاحب أغنية (بأحبك ياحمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية هيعرفه.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".



ثم خرج الفنان سعد الصغير، ليرد ايضا على مدحت العدل

سخريته منه؛ ونشر فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يرد فيه على تنمر مدحت العدل منه قائلا: "أهلاوي وبحب النادي الأهلي لازم أرد على دكتور مدحت العدل حيث قال نادي الزمالك بيشجعه نجيب محفوظ وعمرو دياب وهاني شاكر، أما من يشجع نادي الأهلي فهو سعد الصغير بتاع بحبك ياحمار، اللي بيقول هذا الكلام رجل دكتور سيناريست يكتب لنا الأفلام، حضرتك راجل فاهم، دكتور مدحت بيدرس لنا عايز تغني للحمار أو للأسد تغني جوه فيلم غنتها بره كده تتحبس، إذن أنت تعلم جيدا يادكتور، أغنية بحبك ياحمار سياق داخل فيلم أما تطلع وتعايرنا بيها، شادية غنت للحمار".



وأضاف سعد الصغير، "دكتور مدحت حضرتك متنمر، أبويا علمني متنمرش على حد الغلبان بتاع الفول ميشجعش بتاع الباكبورت ميشجعش، حضرتك متعرفش تلعب كره متعرفش تحلل متخبطش فالناس الغلابة، أنت بتعايرني أنت دكتور في إيه من يقول هذا الكلام ليس دكتور .نص فريق الزمالك أحيت أفراحهم وبيحبوني".