إقامة ورش عمل لحماية الشواطئ من "النحر" بكفر الشيخ

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قام هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بعقد اجتماع مع اللجنة الفنية المسئولة عن تنفيذ أعمال حماية تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فىي الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر والمقدم من خلال منحة صندوق المناخ الأخضر، وذلك لبحث بدء إقامة ورش بناء على تكليف من اللواء جمال من نور الدين بسرعة البدء في ذلك.

وتضم اللجنة الدكتور طاهر عثمان، منسق مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، والدكتور رضا حجاج، استشارى التحكم في المياه الجوفية ومياه الأمطار بمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، والدكتور أشرف خضر، استشاري التحكم في المياه الجوفية ومياه الأمطار بمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، والدكتور علاء فهمي، استشاري ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية بمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، والمهندس فايد الشاملي، عضو اللجنة التوجيهية عن محافظة كفر الشيخ بمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في مصر، وعدد من المسئولين التنفذيين.

وأكد رئيس مركز ومدينة بلطيم، تعمد هيئة حماية الشواطئ بالعديد من المشروعات القومية الحيوية لحماية الشواطئ لتغطي سواحل البحر الأبيض المتوسط، علاوة على التعاون مع صندوق المناخ الأخضر التابع للبرنامج الانمائى للأمم المتحدة الذي يسعى إلى العديد من الأهداف المتمثلة فى الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية في الدلتا، ووضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بساحل البحر الأبيض المتوسط بمصر للتعامل مع مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل وتعزيز القدرات على التكيف مع مخاطر الفيضانات الساحلية.

وأضاف هاني يوسف، أن مشروع حماية المناطق المنخفضة فى الدلتا يتم من خلاله تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بإستخدام منشآت صديقة للبيئة شمال الدلتا الأكثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية بطول 27 كم شمال محافظة كفر الشيخ.

وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 807 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 70419 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 98285 حالة من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و5362 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

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