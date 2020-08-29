" الأقوى بموسم الصيف".. الجمهور يشيد بأغنية "اختراع" لتامر حسني والعسيلي



وأشاد الجمهور بفكره الفيديو كليب والأغنية مؤكدين على أن العمل الفني بالكامل سواء الأغنية أو الفيديو كليب هو الأقوى بموسم الصيف.



الأغنية عبارة عن"دويتو غنائي" يجمع الفنان تامر حسني، بالنجم محمود العسيلي، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.





تحمل الأغنية طابع "المقسوم" وتتناسب مع أجواء الصيف، حيث تم تصويرها على مدار يومين بمدينة"العلمين" في الساحل الشمالي وقام بإخراجها الفنان تامر حسني.







فور طرح فيديو كليب أغنية"اختراع" للفنان تامر حسني، والنجم محمود العسيلي عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وبدأ الجمهور في نشر الكليب عبر صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.