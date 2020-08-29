بعد اتهامها بمخالفة الذوق العام.. ليلى إسكندر تغازل جمهورها بالمايوه

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:13 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
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نشرت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد ظهرت ليلى اسكندر في هذه الصورة مرتدية مايوه وقالت انها لا تصدق أنها حضرت إلى أحد المنتجعات البحرية في جدة وأن المكان جميل وكتبت: "انا على البحر وعادي ترى البس مايوه".

وذلك بعد اتهامها من قبل البعض أنها تخالف دائما للذوق العام وغضبت بشدة قائله: "خيراً تفعل سوءا تلقی.. شانين علي حملة في تويتر بعض السلاتيح. على أساس أنا متمشية في الشوارع مفصخة، اللي استحوا ماتوا".

وتابعت: "أنا ليلى اسكندر ما حد يعلمني الصح من الغلط… أنا مو بالشارع یا مريضة إنت وهي أنا في احتفال خاص في شاليهات ومنتجع على البحر".

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