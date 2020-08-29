وفاة النجم شاوديك بوزيمان عن عمر يناهز ال 43 بعد صراع مع السرطان

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رحل عن عالمنا فجر اليوم النجم الأمريكي الشاب شادويك بوزيمان، الذي عرف بتجسيده لشخصية "بلاك بانثر" ضمن عالم افلام مارفل السينمائي.



وأعلنت اسرة الفنان في بيان رسمي عن رحيله بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.



وافادت مصادر صحفية ان شادويك كان قد شخص باصابته بسرطان القولون في مراحله الاولى عام 2016، وظل في صراع مع المرض حتى ازداد عليه في السنوات الاخيرة الماضية، وكان رحيله وسط اسرته في منزله بالولايات المتحدة.



وقدم العديد من نجوم ونجمات عالم مارفل وهوليوود التعازي لرحيل شادويك الذي رحل بعد تركه ارثا فنيا حافل بالنجاحات.