وفاة النجم شاوديك بوزيمان عن عمر يناهز ال 43 بعد صراع مع السرطان

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:11 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements


رحل عن عالمنا فجر اليوم النجم الأمريكي الشاب شادويك بوزيمان، الذي عرف بتجسيده لشخصية "بلاك بانثر" ضمن عالم افلام مارفل السينمائي.

وأعلنت اسرة الفنان في بيان رسمي عن رحيله بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.

وافادت مصادر صحفية ان شادويك كان قد شخص باصابته بسرطان القولون في مراحله الاولى عام 2016، وظل في صراع مع المرض حتى ازداد عليه في السنوات الاخيرة الماضية، وكان رحيله وسط اسرته في منزله بالولايات المتحدة.

وقدم العديد من نجوم ونجمات عالم مارفل وهوليوود التعازي لرحيل شادويك الذي رحل بعد تركه ارثا فنيا حافل بالنجاحات.

أخبار تهمك

الأهلي يعرض ثنائي أجنبي على فايلر لتعويض رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يتخذ الخطوة الأولى من أجل الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

نجم دجلة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المصري

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ حوالي 14 ساعة

سبب فشل الأهلي في ضم صفقة مدوية

منذ 42 دقيقة

نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات مفاوضات يوفنتوس لضم سواريز

منذ أقل من ساعتين

رد مفاجئ من الأهلي بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تقارير.. "فيفا" يمنح ميسي بطاقة مؤقتة للمشاركة مع فريقه الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 ص

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

سبب فشل الأهلي في ضم صفقة مدوية

10:31 ص

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

07:16 ص

رد مفاجئ من الأهلي بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

05:02 ص

تطورات مفاوضات يوفنتوس لضم سواريز

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى