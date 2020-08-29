وصف صادم من ترامب للمحتجين في واشنطن

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحتجين في في واشنطن، ووصفهم بأنهم "بلطجية"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقال ترامب، أثناء إلقائه خطاب قبول ترشيحه للانتخابات الرئاسية في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، : "لم يكونوا متظاهرين ودودين، بل كانوا بلطجية".

وقد أعلن ترامب، رسميًا ترشيح الحزب الجمهوري ليبدأ بذلك العد التنازلي لإحدى أكثر الانتخابات صعوبة في تاريخ الولايات المتحدة.

ويشار أم الرئيس ترامب، يدخل هذه المنافسة متأخرا في استطلاعات الرأي عن منافسه الديمقراطي جو بايدن متأثرا بتعامله مع كورونا وما خلفه من أزمات اقتصادية واجتماعية.

ووفقًا لبيانات مؤسسة "نيلسن"، أن عدد مشاهدي خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مؤتمر الجمهوريين كان أقل من عدد مشاهدي خطاب منافسه في الانتخابات جو بايدن.

وأوضحت البيانات، أن عدد مشاهدي خطاب ترامب بلغ 23.8 مليون شخص، تابعوه عبر 13 قناة تلفزيونية.

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