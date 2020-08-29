ميلان يقترب من ضم لاعب ريال مدريد
السبت 29/أغسطس/2020 - 09:00 ص
وكالات
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أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد في طريقه لإعارة نجمه إبرايهم دياز إلى صفوف ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية.
وذكرت صحيفة ماركا مساء أمس الجمعة، أنه يتبقى فقط التوقيع على العقود، التي لن تتضمن أي شرط يتيح من خلاله لـ"الروسونيري" بضم لاعب الوسط المهاجم الشاب صاحب الـ21 ربيعاً لصفوفه بشكل نهائي.
وأكدت أن اللاعب، ذا الأصول المغربية، سيسافر خلال الأيام المقبلة للتوقيع على عقد الإعارة.
وكان براهيم دياز قد ترعرع في صفوف ملقا قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي ومنه إلى "الملكي" في يناير 2019.
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