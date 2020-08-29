الطالع الفلكي السّبْت 29/8/2020..المَعرُوف بِالخير!





*القمر فى الرّبع الثّانى، القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الثانية و37 دقيقة بعد مُنتصف الليلة/فجر غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى الثّالثة و42 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الطّرفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.





اليوم 23 مِسْرى قبطى ، 29 آب رُومى ، 10 مُحرَّم ، ميمُون للغاية ، يومٌ مُكرّس فى ثقافة قدماء المصريين للدّعاء لله تَعَالى لحماية النّساء والأمهات.





قال الحكيم المصرى: - رَاح فِالخير، جَبَرْت خاطرطفل يتيم ،الحَسَنة بعشرة أمثالها يَامُصطَفَى. (محمُود فرج من فيلم الفانوس السحرى-1960)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد فى العذراء يثلث المُشترى فى الجدى -غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

عطارد فى العذراء يقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع المُشترى فى الجدى ،التثليث إتصال قوى ويعنى أن كلا الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس (كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الثالثة و27 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





عطارد يرمز لقدراتك التواصليّة ومهاراتك العقلية يقوم المُشترى بمُضاعفة قوّته عدّة مرّات لتشعر أنّ بإمكانك التواصل حتى مع خصومك وتحويلهم لحلفاء بكلمة طيبة وابتسامة وهدف مُشترك ، طاقة تركيز عقلية مُرتفعة ترتفع معها قدرتك على الحفظ واسترجاع المعلومات لِتُحَصّل أكبر كميّة من منهجك الدراسى بأقصر وقت مُمكن وبكفاءة مُرتفعة ، بمشيئة الله تَعَالى.





لأن المُشترى يرمز للقِيَم الأخلاقيّة والوجاهة الإجتماعيّة فربّما إتجه تفكيرك/ عطارد لأداء الأنشطة الخيريّة باختلاف صورها وأشكالها ، تركيزٍ شديد فى عملك يتسبب لك فى ترقية وظيفيّة مُرفقة بعلاوة ماليّة مُحترمة ، عطارد يرمز للأسفار القصيرة والمُشترى يرمز للأسفار للأراضى البعيدة على ذلك رُبّما سنحت فرصة لسفرة قصيرة لأراضٍ بعيدة إما بغرض أداء إمتحان دراسى أو لصفقة تجارية ، هذا الإتصال ميمُون التأثير إن كانت لك قضايا تخصّ إرث مالى ثقيل أو ثروة مُجمّدة لتتحصّل على حقوقك وثروتك بعد طول إنتظار ،شرط ألا تُجهد ذهنك/عطارد لتحصيل ثروة/ المُشترى بأسلوب خاطئ فالمُشترى كوكب القِيَم الأخلاقيّة الفاضلة لايُرحّب ولا يدعم إلا المكاسب الحلال فقط ، بمشيئة الله تَعَالى.





*مولود اليوم النجم الأميريكى

الرّاحل مايكل جاكسون من مواليد بُرج العذراء المعروف بين الأبراج بالأعمال الخيرية ، قام بشراء شامبانزى من مُختبر للتجارب العلميّة لإنقاذه من التجارب (القرد المُسمّى بابلز رافقه فى أسفاره) كما حوّل مزرعته نفرلاند فى سانت باربراه كالفورنيا لمُستعمرة لإيواء الحيوانات وتوفيرالرعاية الطبيّة لطفل مريض باللوكيميا/ سرطان الدّم فى منزله ، بعد وفاة مايكل فى 25 يونيو 2009 إعترف أحد الأطفال باتهامه لجاكسون زُوراً بجريمة تحرّش لإبتزازه مالياً وأنه بريئٌ منها، هذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم مايكل جوزيف جاكسون و الشهرة مايكل جاكسون مع التنبيه أنها لا تُعبرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(قمريُشعّ بشدّة)،(قوّة مُدهشة)،(آمالٌ عظيمة)،(مِعْطَاء بالفطرة)،(أضواء الشهرة) ،(برج بابل)،(هيئة هائجة)،(ألعاب ناريّة)،(يكره الكسل بشدّة)،(أحبّكُم جميعاً).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إسترجاع الخبرات السابقة بسرعة خاطفة وتذكر الدروس المستفادة من الماضى مفيد عند وجود مشكلة تُعرَض عليك ، لاتقع فى الخطأ مرتين.





برج الثور: ضَعْ أموالك بين ضلوعك إن أمكنك، ،لاتضع بيضك كله فى سلة واحدة ثم تشتكى الكوابيس.





برج الجوزاء: إتصالات هاتفيّة رغم أنها قد تبدو مُبّددة للمال لكنها مفيدة لتقوية أواصر صِلَة الرّحِمْ لأفراد كثيرين فى وقتٍ قصير ، فلا تبخل.





برج السّرطان: المثل الإنجليزى يقول عندما تبدأ الأمور فى الضّيق، تبدأ بالتوازى فى الإنفراج ، أوعربيّاً، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها ،فُرِجَتْ وكنت أظنّها لا تفرجُ.





برج الأسد: عليك تنظيف ذاكرتك من كل المشاعر والذكريات السلبيّة التى حدثت لك فى الماضى لتُفسِحَ مكاناً لجمال الحاضر، إضحك للدّنيا تضحَكْلَكْ.





برج العذراء: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.





برج الميزان: وفّر على نفسك قروش ووقت ثمينيْن بإمكانك توظيفهما لإمتاع نفسك وأسرتك داخل منزلك ، بعيداً عن الأماكن المزدحمة ودهماء الطرقات.

برج العقرب: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج القوس: تصفح الشبكة العنكبوتية قد يُلهمك بفكرة تكون باب رزق جديد لك، لا تستهن بالأفكار البسيطة فكلنا وُلِدنا صغاراً، وكذلك المشاريع العملاقة.





برج الجدى: الإستماع لنصائح شيوخ وكبار العائلة والتفكير بنصائحهم مُفيد ، سَوّ النّزاعات القضائيّة إن وُجدت بطريقة ودّية، الوقت مُناسب بمشيئة الله تَعَالى.





برج الدّلو: وجود شخصين يستلزم وجود وجهتىْ نظرمختلفتيْن بخصوص موضوعٍ ما فحتى الفاكهة مختلفة ولها نفس الأسم ، وهذا ليس سبباً كافياً للزعل.





برج الحوت: رغبتك فى رعاية من حولك تنسحب على الفقراء والأيتام، الحيوانات والطيور، لا تنسَ شيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.