دعاء الإفطار في يوم عاشوراء 1442.. دعاء الإفطار ليوم عاشوراء 10 محرم مكتوب





دعاء الإفطار في يوم عاشوراء 1442، عند أذان المغرب هذا اليوم، الموافق 10 محرم، يفطر عدد من المسلمين بعد صيام شاق طول اليوم ، يمتنعون فيه عن الطعام والشراب مثلما يتم الصيام في شهر رمضان الكريم، حيث يسن للصائم عند تناوله الافطار أن يسمي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا ورد في حديث صحيح رواه أبو داود.





دعاء الإفطار في يوم عاشوراء 1442

يعد هذا الدعاء الكريم من اسمى الأدعية التي يتوجب على المسلم أن يذكرها أثناء الإفطار، حتى يتقبل الله الصيام ويمنحه الأجر والمغفرة والثواب العظيم، على صيامه وتضرعه الي الله سبحانه وتعالي بالدعاء، راجيا العبد من الله عز وجل أن يرزقه العافية والصحة في الحياة.





دعاء عاشوراء مكتوب

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها… أسالك السلامة كلها برحمتك يا ارحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين .





اللهم يا مفرج كل كرب و يا مخرج ذي النون يوم عاشوراء و يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء.





ويا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحيني حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



