من الاثنين للخميس.. أول اختبارات قدرات للمتقدمين لمدرسة "المياه" ببني سويف

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:46 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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اعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم السبت، عن اجراء اول اختبارات قدرات للطلاب المتقدمين للالتحاق بها، بداية من الاثنين القادم ٣١ سبتمبر وتنتهى يوم الخميس ٣ سبتمبر.

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف خلال تواصله مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة المياه، ما تم تنفيذه من اجراءات فيما يتعلق بالتقديم للمدرسة الفنية الثانوية لمياه الشرب  بالمحافظة والتى تستقبل عدد محدد من الطلاب على مستوى الجمهورية، مشيرا الى أن قطاع التعليم الفنى في مقدمة أولويات المحافظة ضمن استراتيجية المحافظة وفي اطار خطة وتوجهات الدولة ووفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ التى أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأثتى محافظ بنى سويف على الجهود المبذولة من وكيلة وزارة التعليم ورئيس شركة المياه، والتى أسفرت عن زيادة عدد الفصول الى ٣ فصول بدلا من فصلين في الاعوام السابقة، ويعنى ذلك زيادة عدد الطلاب بالمدرسة من ٦٠ الى ٩٠ طالبا، وذلك بواقع ٦٠ طالبا لأبناء بنى سويف و٣٠ من المحافظات الأخرى، والذي سيوفر مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشارت وكيلة الوزارة أنه لأول مرة سيتم الاختيار عن طريق  عدد من المعايير على خلاف الأعوام السابقة، حيث سيتم احتساب ٧٠ بالمائة حسب مجموع الطالب، و٢٠ بالمائة حسب اختبار  قدرات اليكتروني في ٤ مواد "عربي وانجليزي ورياضيات وعلوم"، و١٠ بالمائة مقابلات شخصية وذلك بمعمل المدرسة الكائنة بمدينة بنى سويف الجديدة، حيث تم تجهيزه من خلال التطوير التكنولوجي بالمديرية، وتم الاجتماع ووضع الاختبارات من خلال الموجهين العموم للأربع مواد.

ونوهت وكيلة الوزارة أنه قد تم اختيار ال ٢٠٠ طالبا من بين ٥٠٠٠ طالبا قد تقدموا اليكترونيا بداية من ١٢ يوليو حتى ٢٩ يوليو، وتم الاختيار حسب  مجموع الطلاب في الشهادة الاعدادية، معربة عن تقديرها وشكرها لحرص المحافظ على الدفع بجهود شركة المياه والمديرية لفتح فصل اضافي بالمدرسة ودعم التعليم الفنى بشكل عام.

ومن جانبه أشاد رئيس شركة المياه "اللواء أحمد الصحصاح " بدعم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لملف التعليم الفنى، خاصة مدرسة شركة المياه التى تعتبر مدرسة نوعية يلتحق بها الطلاب على مستوى الجمهورية، مشيرا الى أنه تمت المراجعة الميدانية للمعامل المخصصة لاجراء الاختبارات في ظل تداعيات كورونا،  لافتا الى أن زيادة فصل اضافي يعد انجازا في مجال التعليم الفنى وستزداد فرص الالتحاق وبالتالي فرص العمل لأبناء المحافظة.

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