نتفليكس تعلن طرح مسلسل تليفزيوني لفيلم "ريزدنت ايفل"

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:41 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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اعلنت شبكة نتفليكس عن انها حصلت على حقوق طرح نسخة تليفزيونية من مسلسل الرعب الشهير ريزدنت ايفل، مستوحى من الفيلم الشهير، بعد اتفاق مع منتج السلسلة اندرو داب.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن المسلسل سيعرض على 8 مواسم مختلفة، بمشاركة نجوم من الفيلم وسيشارك في كتابته مؤلف مسلسل سوبر ناتشرل الشهير.
يأتي ذلك ضمن مساعي شبكة نتفليكس لتقديم عمل تليفزيوني مميز، تنافس به ما تقدمه شبكة hbo من اعمال تليفزيونية.

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