فريق Queen يحصد لقب أفضل فريق غنائي مؤدي على المسرح في التاريخ
السبت 29/أغسطس/2020 - 08:40 ص
أحمد جمال أحمد
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اجري استفتاء حول الفريق الأفضل على الاطلاق، على خشبة المسرح من بين اساطير الغناء الغربي، وكان من ضمن المرشحين ديفيد بوي ومايكل جاكسون وفريق كوين.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن فريق كوين ومغنيه الرئيسي فريدي ميركري حصد المركز الأول بالتصويت، عن ادائهم بحفل live aid عام 1985.
وكانت الاغنية التي منحت الفريق هذا الانجاز المميز، اغنية we will rock you التي شهدت تفاعلا غير مسبوق من الجمهور في ذلك الوقت.