كيم كارداشيان تعود لحملاتها الترويجية للمرة الاولى منذ ازمة زوجها

Advertisements



عادت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان لنشر لقطات لها تروج من خلالها للملابس من ماركتها الخاصة SKIMS.

ونقلت صحيفة ديلي ميل مجموعة من اللقطات التي ظهرت بها كيم مرتدية للملابس من الماركة التي شاركت في تأسيسها مع زوجها كاني ويست، الذي يساهم في تصميم بعض من منتجاتها.

وهذه هي المرة الأولى التي تعود بها كيم لنشر لقطات ترويجية لماركة تابعه لها منذ ازمة التصريحات المثيرة للجدل لزوجها كاني.

