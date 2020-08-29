كيم كارداشيان تعود لحملاتها الترويجية للمرة الاولى منذ ازمة زوجها

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:40 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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عادت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان لنشر لقطات لها تروج من خلالها للملابس من ماركتها الخاصة SKIMS.
ونقلت صحيفة ديلي ميل مجموعة من اللقطات التي ظهرت بها كيم مرتدية للملابس من الماركة التي شاركت في تأسيسها مع زوجها كاني ويست، الذي يساهم في تصميم بعض من منتجاتها.
وهذه هي المرة الأولى التي تعود بها كيم لنشر لقطات ترويجية لماركة تابعه لها منذ ازمة التصريحات المثيرة للجدل لزوجها كاني.

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