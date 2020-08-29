كيتي بيري تروج لألبومها الجديد بعد أيام قليلة من استقبالها لمولودها الأول

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:39 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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قامت النجمة كيتي بيري بالترويج لالبومها الغنائي الجديد بعد ايام قليلة من استقبالها لمولودها الاول وذلك عبر نشرها لترغيدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.
ونقلت صحيفة ديلي ميل التغريدة التي كتبت بها كيتي انها قامت بتسجيل الالبوم وخضعت لعملية الولادة كل ذلك في نفس الاسبوع.
وزادت كيتي من استعراضها لقدراتها على القيام بالأمرين معا، بان قالت لا تعبثو معي في ختام التغريدة.

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