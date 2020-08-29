المكسيك تسجل 5824 إصابة و552 وفاة جديدة بكورونا

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم السبت، 5824 إصابة جديدة بفيروس كورونا و552 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

 

وبحسب وزارة الصحة المكسيكية، وصل إجمالي الإصابات إلى 585 ألفا و738 حالة حتى يوم الجمعة، وحصيلة الضحايا إلى 63146 شخصا.

 

ولفتت السلطات الصحية بالمكسيك، إلى أن العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا قد يكون أعلى من الحصيلة المسجلة.

 

وسجلت المكسيك ثالث أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وسابع أكبر حصيلة للإصابات، حسب جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

 

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