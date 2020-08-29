فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المصري

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:32 ص
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية أن لاعبي الأهلي اختتموا تحضيراتهم اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة المصري المقررة اليوم السبت وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به المباراة، والذي يضم كلا من محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وأليو بادجي.

ومن المرجح أن يتضمن التدرير الختامي اليوم التركيز على الكرات العرضية والتسديد على المرمى وذلك لرغبة المدير الفني في حل أزمة قلة التهديف التي يعاني منها الفريق في الفترة الأخيرة.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر رياضة تشكيل الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

إنها الحرب.. بارتوميو لن يستقيل وميسي يرفض التراجع

منذ ساعة و 9 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ حوالي 13 ساعة

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المصري

منذ ساعة و 10 دقيقة

تقارير.. "فيفا" يمنح ميسي بطاقة مؤقتة للمشاركة مع فريقه الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطور مُفاجئ في مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يتخذ الخطوة الأولى من أجل الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رد مفاجئ من الأهلي بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعرض ثنائي أجنبي على فايلر لتعويض رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 ص

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

07:16 ص

رد مفاجئ من الأهلي بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

05:02 ص

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المصري

08:32 ص

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد (فيديو)

09:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى