بعد وفاته.. معلومات عن تشادويك بوزمان نجم "الفهد الأسود"

توفي الممثل تشادويك بوزمان، بطل فيلم "بلاك بانثر" (الفهد الأسود)، عن 43 عاما، بعد صراع استمر 4 سنوات مع سرطان القولون، وذلك طبقا لبيان نشرته عائلته.

وحظي دور تشادويك بوزمان في الفيلم بشهرة واسعة في عالم مارفل السينمائي.

ميلاده ونشأته

مواليد 29 نوفمبر 1977 في أندرسون، كارولاينا الجنوبية، الولايات المتحدة، هو ممثل وكاتب سيناريو أمريكي بدأ مسيرته الفنية عام 2003.

أفلامه

إي آر، اكذب علي، كاسل، فرينج، مارشال، الفهد الأسود.

كما مثل في أفلام:

كما مثل في أفلام: إي آر، اكذب علي، كاسل، فرينج، مارشال، الفهد الأسود.

انهض، كابتن أمريكا: الحرب الأهلية، سي اس آي: نيويورك.

كانت وكيلته نيكي فيرافانتي صرحت لوكالة "أسوشيتيد برس" AP إنه توفي في منزله في منطقة لوس أنجلوس برفقة زوجته وكانت عائلته إلى جانبه.





وقالت عائلته في بيان إنه تم تشخيص إصابة بوزمان بسرطان القولون قبل 4 سنوات.