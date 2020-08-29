وفاة الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان نجم "بلاك بانثر"

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:47 ص
بوابة الفجر
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توفي الممثل تشادويك بوزمان، بطل فيلم "بلاك بانثر" عن 43 عاما بعد صراع استمر 4 سنوات مع سرطان القولون,

وذكر البيان المنشور عبر صفحته الرسمية لبوزمان،على موقع تويتر: "نؤكد بحزن لا يقاس وفاة تشادويك بوسمان. لقد كان شرف حياته أن أعاد الملك تشالا إلى الحياة في النمر الأسود".

وبدأت مسيرة بوسمان لأول مرة بتصويره لرموز الأمريكيين السود جاكي روبنسون (في عام 2013 "42") وجيمس براون (في فيلم "Get on Up" في عام 2014).

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