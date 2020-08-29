"حنة ورد" يشارك الدورة الـ 51 لمهرجان ناشفيل

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:18 ص
بوابة الفجر
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أعلن القائمون على الفيلم الفصير "حنة ورد" مشاركته في المسابقة الرسمية للدورة الـ 51 لمهرجان ناشفيل الدولي بأمريكا.

الفيلم الروائى القصير "حنة ورد" تدور أحداثه حول "حليمة" وهى امرأة سودانية تعيش فى مصر تعمل "حنانة" – ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف – تذهب حليمة إلى حفلة حنة فى أحد المناطق الشعبية للقيام بعملها وإعداد العروس، بصحبه ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات والتى تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.

وكان من المقرر أن يشارك فى مسابقة الفيلم القصير بمهرجان البحر الأحمر فى دورته الأولى الذى تم إلغاؤه بسبب فيروس كورونا، وذلك فى مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان مع الفيلم المصرى "الحد الساعة خمسة".
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