صدور طبعة جديدة للنسخة الفرنسية من رواية أغاثا كريستي بعد حذف كلمة مسيئة منها

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:32 ص
بوابة الفجر
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صدرت طبعة جديدة للنسخة الفرنسية من رواية أغاثا كريستي البوليسية "عشرة عبيد صغار"، أحد الكتب الأكثر مبيعاً في العالم، ولكن بعنوان يخلو من كلمة "عبيد".

يأتي ذلك، بعد أن بادر أحد ورثة الكاتبة البريطانية الشهيرة بتغيير اسم النسخة الفرنسية لرواية الجريمة بقلمها معتبرا أنه قد يبدو مهينا للبعض في الظروف الحالية.

وبناء لقرار جيمس بريتشارد، وهو من الجيل الثاني من أحفاد الكاتبة، والذي يدير شركة Agatha Christie Limited المالكة لحقوق الإرث للكاتبة، أصبح اسم الرواية "كان عددهم عشرة".

وبرر بريتشارد موقفه قائلا : "حينما تمت كتابة الرواية كانت اللغة مختلفة وتم استخدام عبارات تم نسيانها اليوم. تستند القصة على أغنية للأطفال ألفها شخص آخر غير أغاثا كريستي، أعتقد أن الاسم الأصلي لم يستخدم أبدا في الولايات المتحدة. لقد تم تغييره في المملكة المتحدة في الثمانينيات واليوم نقوم بتغييره في جميع أنحاء العالم"

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