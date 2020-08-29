على طريقة "اللمبي 8 جيجا".. تفاصيل تجربة إيلون ماسك في ربط المخ بشريحة "كومبيوتر" (فيديو)

إذا كنت من هواة الأفلام العربية الكوميدية، فحتما شاهدت فيلم "اللمبي 8 جيجا"، والذي كانت فكرته تدور حول زرع شريحة في جسم الإنسان يستطيع من خلالها أداء عمليات معقدة صعبة عليه، باستخدام الذكاء الاصطناعي، ورغم ظرافة الفيلم والكوميديا، إلا أن واحدة من أبرز الشركات الأمريكية كشفت اليوم عن خطوة تشبه إلى حد كبير ما حدث في الفيلم.

عرض مباشر

بثت شركة "Neuralink" للتكنولوجيا العصبية لمؤسسها رائد الأعمال إيلون ماسك، عرضا مباشرا لتجربة ربط الدماغ بالحاسوب، وهي التجربة التي سبق وتحدث عنها "ماسك" مرارا وتكرارا، وتثير جدلا واسعا في الأوساط العلمية كما الشعبية أيضا.

قدم "ماسك" العرض المباشر بنفسه، حيث تم عرض مراحل زرع شريحة في دماغ خنزير، وبعدها تم قراءة بيانات دماغه من خلال هذه الشريحة، والتي يبلغ قطرها ثمانية مليمترات تقريبا أو أصغر من طرف الإصبع ويتم زرعه فى الجمجمة وموصل بأسلاك صغيرة.





أقطاب مرنة رفيعة

ترغب الشركة في الاتصال بالدماغ من خلال أقطاب كهربائية مرنة أرفع من شعرة الإنسان تسميها الخيوط، ويتم زرعها وإدخالها فى المناطق المسؤولة عن وظائف الحركة والاحساس فى الدماغ، من خلال روبوت حديث لكي لا تكون مؤلمة وتكون أشبه بعمليات جراحة العيون بالليزك.





هذه الشريحة، أو الوصلات تجمع بيانات ضخمة من الخلايا العصبية للإنسان وستسمح له بالتحكم بالحواسيب والأجهزة لا سلكيًا، حيث يمكن لمن يضعها التحكم من خلال ذهنه في الهواتف أو أجهزة الكومبيوتو، أو لوحة مفاتيح الكمبيوتر أو مؤشر الماوس، ولكن لم يتمكنوا بعد من إكمال مهام أكثر تعقيدًا.





تساعد كثير من المرضى

يرى "ماسك"، أن هذه التكنولوجيا تساعد من يعانون من فقدان البصر والسمع والنطق على استعادة حواسهم، والقدرة على التحكم بالأطراف، وحتى تحسين المستوى الذهني والبدني للأشخاص غير المصابين بأمراض.





إفراط في الطموح

رغم أن خبراء الأعصاب، يؤيدون طموح "ماسك"، وإمكانية تحقيق نتائج إيجابية من وراء ذلك، إلا أنهم في نفس الوقت يشككون في الجدول الزمني الذي يتحدث عنه، ويرون أنه مفرط في الطموح.



