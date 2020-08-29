مينا مسعود ينضم لحملة مساندة متضرري انفجار بيروت

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:45 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

أعلن الفنان المصري العالمي ​مينا مسعود، انضمامه​ لحملة دعم متضرري انفجار بيروت.

ونشر مينا صورة له ارتدى فيها القميص الخاص بالحملة، على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لدعم سكان بيروت ومساندتهم بعد انفجار 4 آب.

وعلّق مسعود على الصورة بالقول: "أنضم إلى مبادرة زهير مراد لمساعدة سكان بيروت اللذين فقدوا الكثير في هذه المأساة، 100% من أرباح هذا الإصدار ستصل للكثيرين ممن يحتاجون للمساعدات الإنسانية".

أخبار تهمك

بيراميدز يهدد الزمالك في صفقة كبرى

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير.. "فيفا" يمنح ميسي بطاقة مؤقتة للمشاركة مع فريقه الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يتخذ الخطوة الأولى من أجل الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يصدم ميسي بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطور مُفاجئ في مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 35 دقيقة

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الخسارة من المقاولون .. أزمة في الزمالك بين كارتيرون وساسي

منذ أقل من ساعة

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد

منذ حوالي 7 ساعات

نبأ سار للأهلي بشأن حسين الشحات

منذ 34 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يفاجئ مؤمن زكريا.. ويكشف تطورات التعاقد مع رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:29 ص

نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل

02:32 ص

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد

09:57 م

تقارير.. "فيفا" يمنح ميسي بطاقة مؤقتة للمشاركة مع فريقه الجديد

01:56 ص

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

09:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى