مينا مسعود ينضم لحملة مساندة متضرري انفجار بيروت
السبت 29/أغسطس/2020 - 04:45 ص
لمياء علي
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أعلن الفنان المصري العالمي مينا مسعود، انضمامه لحملة دعم متضرري انفجار بيروت.
ونشر مينا صورة له ارتدى فيها القميص الخاص بالحملة، على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لدعم سكان بيروت ومساندتهم بعد انفجار 4 آب.
وعلّق مسعود على الصورة بالقول: "أنضم إلى مبادرة زهير مراد لمساعدة سكان بيروت اللذين فقدوا الكثير في هذه المأساة، 100% من أرباح هذا الإصدار ستصل للكثيرين ممن يحتاجون للمساعدات الإنسانية".