مينا مسعود ينضم لحملة مساندة متضرري انفجار بيروت





أعلن الفنان المصري العالمي ​مينا مسعود، انضمامه​ لحملة دعم متضرري انفجار بيروت.





ونشر مينا صورة له ارتدى فيها القميص الخاص بالحملة، على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لدعم سكان بيروت ومساندتهم بعد انفجار 4 آب.



