الكشف عن مدة غياب حازم إمام

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب نادى الزمالك، عن مدة غياب إصابة حازم إمام، قائد الفريق عن الملاعب.

وأوضح أسامة أن الأشعة التى أجراها حازم أثبتت إصابته بشد فى السمانة، وتستغرق فترة علاجه أسبوعًا على الأقل بجانب الراحة التامة.

وقد تعرض إمام للإصابة فى لقاء الإنتاج الحربى، في مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز، الجولة الثانية والعشرين، والذى انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وتعرض نادي الزمالك للخسارة الرابعة هذا الموسم في بطولة الدوري المصري في الجولة الـ 22 أمس على يد المقاولون العرب المنقوص بلاعب منذ الدقيقة 36 بنتيجة 1-2.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة.


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