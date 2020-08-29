الأهلي يعرض ثنائي أجنبي على فايلر لتعويض رحيل رمضان صبحي

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:32 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يحاول النادي الأهلي في الوقت الحالي البحث عن بديل مناسب لرمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي عقب رحيله عن النادي.

وأعلن الأهلي منذ عدة أيام بشكل رسمي اتخاذ رمضان صبحي قرار بمغادرة النادي وإبلاغه للإدارة برغبته في الانضمام إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقامت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بعرض ثنائي إفريقي مميز على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء لإختيار أحدهم ليتعاقد معه النادي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وحرصت لجنة التخطيط في القلعة الحمراء عدم الإفصاح نهائيا عن أسماء اللاعبين الذين تم ترشيحهم لفايلر لضم أحدهم هذا الصيف حرصا من النادي على الدخول في مفاوضات سرية معهم دون علم أي أحد.

وسيقوم فايلر بمتابعة الثنائي الإفريقي الذين تم ترشيحهم له من جانب لجنة التخطيط بالمارد الأحمر ليختار أحدهم ويبدأ النادي في التفاوض معه خلال الأيام القليلة المقبلة.

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