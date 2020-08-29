محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:48 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب ويمبلي اليوم مباراة كبري ومنتظرة تجمع بين فريقي ليفربول وأرسنال فى نهائى بطولة كأس الدرع الخيرية والتى تقام قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان ليفربول قد توج بلقب الدوري الإنجليزي البريميرليج الموسم الماضي بينما حقق فريق أرسنال لقب الكأس على حساب مانشستر سيتي.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام أرسنال:-

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ويليامز، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جونز، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، بروستر، ساديو ماني.

ويذكر أن بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج ستنطلق يوم 12 سبتمبر القادم.

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