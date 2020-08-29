الأهلي أولًا والزمالك ثالثًا.. تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة 23

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:01 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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تنطلق اليوم السبت، مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي (2019 - 2020)، حيث يستضيف الإنتاج الحربي نظيره طلائع الجيش، ويلتقي بيراميدز مع أسوان، بينما يواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، متفوقا بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة، والزمالك الثالث بنفس الرصيد بينما يحتل المقاولون المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات الجولة 23:-
1- الأهلي (59 نقطة) – 22 مباراة
2- بيراميدز (42 نقطة) – 22 مباراة
3- الزمالك (42 نقطة) – 22 مباراة – يخصم 3 نقاط نهاية الموسم
4- المقاولون العرب (40 نقطة) – 22 مباراة
5- الإتحاد السكندري (31 نقطة) – 21 مباراة
6- إنبي (30 نقطة) – 22 مباراة
7- سموحة (28 نقطة) – 22 مباراة
8- الإسماعيلي (27 نقطة) – 21 مباراة
9- حرس الحدود (24 نقطة) – 21 مباراة
10- الإنتاج الحربي (24 نقطة) – 21 مباراة
11- مصر المقاصة (23 نقطة) – 22 مباراة
12- وادي دجلة (23 نقطة) – 22 مباراة
13- أسوان (23 نقطة) – 22 مباراة
14- طلائع الجيش (22 نقطة) – 22 مباراة
15- المصري (21 نقطة) – 19 مباراة
16- الجونة (21 نقطة) – 22 مباراة
17- نادي مصر (17 نقطة) – 21 مباراة
18- طنطا (16 نقطة) – 22 مباراة

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