صراع مشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الجولة المقبلة

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:32 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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يواصل عبد الله السعيد نجم بيراميدز صدارته لترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020 بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة المحلية.

ويعتلي "السعيد" صدارة هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 16 هدفًا، منها 6 ركلات جزاء، ويأتي في المركز الثاني محمد شريف مهاجم إنبي المعار إليه من النادي الأهلي وسجل 9 أهداف، بينما يحتل سيف الدين الجزيري المركز الثالث برصيد 7 أهداف.

ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم قبل إنطلاق مباريات الجولة الـ23 من البطولة والتي تبدأ اليوم السبت:-

- عبد الله السعيد (بيراميدز) – 16 هدفا
- محمد شريف (إنبي) – 9 أهداف
- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) – 8 أهداف
- وليد سليمان (الأهلي) – 7 أهداف
- مصطفي محمد (الزمالك) – 6 أهداف
- أحمد زيزو (الزمالك) – 6 أهداف
- حسام حسن (سموحة) – 6 أهداف
- محمود علاء (الزمالك) – 5 أهداف
- جونيور أجايي (الأهلي) – 5 أهداف
- حسين الشحات (الأهلي) – 5 أهداف
- مروان حمدي (وادي دجلة) – 5 أهداف
- أحمد ياسر ريان (الجونة) – 5 أهداف

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