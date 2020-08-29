صراع مشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الجولة المقبلة

يواصل عبد الله السعيد نجم بيراميدز صدارته لترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020 بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة المحلية.





ويعتلي "السعيد" صدارة هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 16 هدفًا، منها 6 ركلات جزاء، ويأتي في المركز الثاني محمد شريف مهاجم إنبي المعار إليه من النادي الأهلي وسجل 9 أهداف، بينما يحتل سيف الدين الجزيري المركز الثالث برصيد 7 أهداف.





ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم قبل إنطلاق مباريات الجولة الـ23 من البطولة والتي تبدأ اليوم السبت:-





- عبد الله السعيد (بيراميدز) – 16 هدفا

- محمد شريف (إنبي) – 9 أهداف

- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) – 8 أهداف

- وليد سليمان (الأهلي) – 7 أهداف

- مصطفي محمد (الزمالك) – 6 أهداف

- أحمد زيزو (الزمالك) – 6 أهداف

- حسام حسن (سموحة) – 6 أهداف

- محمود علاء (الزمالك) – 5 أهداف

- جونيور أجايي (الأهلي) – 5 أهداف

- حسين الشحات (الأهلي) – 5 أهداف

- مروان حمدي (وادي دجلة) – 5 أهداف

- أحمد ياسر ريان (الجونة) – 5 أهداف



