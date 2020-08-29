بارما الإيطالي يعين ليفيراني مدربا له

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:03 ص
بوابة الفجر
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أعلن نادي بارما الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تعيين فابيو ليفيراني كمدير فني جديد للفريق.

وكان ليفيراني الذي تولى مهمة تدريب ليتشي الهابط للدرجة الثانية الموسم الماضي، قد وقع على عقد مع بارما لمدة عامين حتى نهاية  يونيو عام 2022، حسبما أكد النادي في بيان له.

وكان نادي بارما الذي ينتمى إلى شمال إيطاليا، قد أقال مدربه المنتهية فترته روبيرتو دافيرسا يوم الأحد الماضي، بعدما أنهى موسم 2019/2020 في المركز الحادي عشر برصيد 49 نقطة.

وتولى دافيرسا مهمة تدريب بارما في أربعة مواسم نجح خلالها في قيادة الفريق للصعود مرتين من الدرجة الثالثة وحتى الأولى في موسمي 2016/2017 و2017/2018.

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