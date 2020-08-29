رد مفاجئ من الأهلي بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

رد النادي الأهلي على الأنباء المنتشرة حول رغب النادي في التعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وشهدت الساعات القليلة الماضية انتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى رغبة الأهلي في التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي نجم وسط الفارس الأبيض وبدأ النادي الأحمر في التفاوض معه بالفعل.





ونفى المارد الأحمر كل هذه الأنباء حيث أكد أحد المسئولين داخل النادي أن فرجاني ساسي ليس ضمن خطط النادي في الانتقالات الصيفية الحالية.





كما أكد مسئول النادي الأهلي أن الفريق لديه 8 لاعبين في نفس مركز فرجاني ساسي في الوقت الحالي وجميعهم مستواهم أفضل منه بشكل كبير.





ويملك المارد الأحمر في الوقت الحالي 8 لاعبين بالفعل في مركز الوسط بالفريق وهم كل من حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، صالح جمعة، محمد محمود، عربي بدر ومحمد فخري.



