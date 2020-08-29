كواليس مكالمة جوارديولا مع ميسي وتفاصيل عرض السيتي لضم اللاعب

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:32 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن كواليس جديدة في الساعات القليلة الماضية حول انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية انتشار العديد من التقارير الصحفية الإسبانية التي تشير إلى أن ميسي سينضم إلى صفوف نادي مانشستر سيتي في هذا الصيف بعد اتخاذه قرار بمغادرة البارسا.

وأكدت الصحفية الموثوقة "فيرونيكا بروناتي" أن ميسي تواصل مع جوارديولا وأكد له أنه يريد الانضمام إلى مانشستر سيتي ولا يهمه المال بل يهمه أن يكون هناك مشروع رياضي ناجح وهو ما لا يتوافر حاليا في برشلونة.

كما أشارت إلى ان مانشستر سيتي ينوي تقديم عرض لمدة موسمين بالاضافه إلى إمكانية التجديد لموسم ثالث إلى ميسي ولكن لم يتم الاتفاق على الأرقام الأساسية بعد والأزمة الوحيدة التي تواجه الصفقة هي راتب اللاعب الذي يساوي راتب خمسة من نجوم النادي الإنجليزي.

كما ذكرت أن مانشستر سيتي يجب عليه تقديم عرض بقيمة 100 مليون يورو بالاضافه إلى جابريل جيسوس إلى نادي برشلونة لمحاولة حسم صفقة ميسي هذا الصيف.

أخبار تهمك

تقارير.. "فيفا" يمنح ميسي بطاقة مؤقتة للمشاركة مع فريقه الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يهدد الزمالك في صفقة كبرى

منذ حوالي 3 ساعات

نبأ سار للأهلي بشأن حسين الشحات

منذ 37 دقيقة

نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

منذ أقل من ساعتين

كومان يصدم ميسي بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بعد الخسارة من المقاولون .. أزمة في الزمالك بين كارتيرون وساسي

منذ ساعة

نجم الأهلي يتخذ الخطوة الأولى من أجل الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يفاجئ مؤمن زكريا.. ويكشف تطورات التعاقد مع رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطور مُفاجئ في مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:29 ص

نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل

02:32 ص

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد

09:57 م

تقارير.. "فيفا" يمنح ميسي بطاقة مؤقتة للمشاركة مع فريقه الجديد

01:56 ص

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

09:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى