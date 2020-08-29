نبأ سار للأهلي بشأن حسين الشحات

تلقى النادي الأهلي نبأ سار في الساعات القليلة المقبلة بشأن حسين الشحات نجم الفريق الأحمر وأخر تطورات الإصابة التي كان يعاني منها.





وأجرى حسين الشحات عملية الفتاء منذ عدة أسابيع وغاب على أثرها حتى الآن عن تدريبات الأهلي ومبارياته في الفترة الأخيرة.





وحصل حسين الشحات على إذن من الطبيب المعالج له في الساعات القليلة الماضية ببدأ فترة التأهيل في الملعب تمهيدا لعودته إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى مع فريق الأهلي.





وأكد الطبيب العالج لحسين الشحات أنه قادر على المشاركة في تدريبات فريق الأهلي الجماعية بداية من الأسبوع المقبل تمهيدا لعودته للمشاركة في المباريات.





واتفق الجهاز الطبي بالنادي الأهلي مع حسين الشحات أن يحضر إلى النادي يوم الإثنين المقبل ليشارك في التدريبات الجماعية ويبدأ فترة التأهيل من جديد استعدادا للعودة إلى الفريق.



