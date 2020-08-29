إنتر ميلان يغري ميسي

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:10 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يرغب نادي إنتر ميلان في ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، لصفوف فريقه خلال الموسم المقبل.

وعرض ميسي فاكسًا عرضا رسميًا على إدارة نادي برشلونة منذ عدة أيام، لإبلاغهم برغبتهم في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني خلال الموسم القادم.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن الإنتر يراقب وضع ميسي الحالي مع برشلونة، ويريد خطف اللاعب واغرائه بتواجد مواطنه لاوتارو مارتينيز، والتعاقد مع صديقه أرتورو فيدال، لاعب وسط فريق برشلونة.

وأختتمت الصحيفة:" أن إنتر ميلان يعرف أن وجود ميسي سيجذب عشرات الرعاة للنادي من الصين، ويساهم في جمع النيراتزوري للكثير من الأموال".

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