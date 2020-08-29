بعد الخسارة من المقاولون .. أزمة في الزمالك بين كارتيرون وساسي

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:09 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية تونسية عن وجود أزمة بدأت بوادرها بين فرجاني ساسي نجم الزمالك والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض وتحديداً عقب نهاية مباراة الزمالك والمقاولون العرب والتي خسرها الفريق الأبيض.

وأكد موقع تونس الرقمي أن فرجاني ساسي رحل عن ملعب استاد القاهرة تمامًا أثناء مباراة المقاولون العرب بعد 57 دقيقة من عمر المباراة.

وأفاد الموقع التونسي أن علامات الغضب ظهرت على فرجاني ساسي بعد قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض باستبداله لصالح المغربي محمد أوناجم.

وأشار الموقع التونسي إلى أن المقاولون العرب خطف ثلاث نقاط هامة عقب الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب الزمالك في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري ليرتفع رصيد المقاولون العرب إلى النقطة 40 بينما تجمد رصيد الزمالك عند 42 نقطة.

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