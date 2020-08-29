"بالبنط العريض" لحسين الجسمي تتخطى 30 مليون مشاهدة

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:51 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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حققت أغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، نجاحات منقطعة النظير، حيث بلغ عدد مشاهدتها أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "بالبنط العريض" غناء وألحان حسين الجسمي، كلمات أيمن بهجت قمر.

وتقول كلمات الأغنية:"حبيبى بالبُنط العريض.. غالى وأقرب م الوريد، حالتى تتشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتاري كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دي ف إيديك.. ما أنت في لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زي واحد جديد".

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