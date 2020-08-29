"بالبنط العريض" لحسين الجسمي تتخطى 30 مليون مشاهدة





حققت أغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، نجاحات منقطعة النظير، حيث بلغ عدد مشاهدتها أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





أغنية "بالبنط العريض" غناء وألحان حسين الجسمي، كلمات أيمن بهجت قمر.



