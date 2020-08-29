نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

تلقى المالي آليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعض العروض الأوروبية خلال الفترة الماضية، وذلك تمهيدًا للرحيل عن القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل.





وتلقى ديانج بعض العروض الأوروبية عن طريق وكيل أعمال في مالي، وذلك بعد ظهوره اللافت مع المارد الأحمر خلال الفترة الحالية.





وبحسب تقارير صحفية، فإن وكيل أعمال آليو ديانج سيصل إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة العروض التي تلقاها اللاعب وتحديد مصيره.





وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد وافق على السماح للمالي أليو ديانج، بالسفر إلى بلاده من أجل تجديد جواز السفر الخاص به.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره المصري، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.



