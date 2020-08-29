باريس يتحدث مع والد ميسي

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:28 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يستعد للظفر بخدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واقترب ميسي من الرحيل عن برشلونة خلال الفترة المقبلة، بعدما أرسل فاكس رسمي لإدارة برشلونة يطلب فيه تفعيل البند المسموح له في عقدة والذي يسمح له بالخروج خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "Olé" الأرجنتينية، فإن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، اتصل بخورخي ميسي والد ووكيل أعمال نجم برشلونة، لمعرفة موقف اللاعب النهائي من رحيله عن برشلونة.

وتابعت الصحيفة، أن ليوناردو استفسر أيضًا عما إذا كان مانشستر سيتي هو وجهته المقبلة، وهل لازال الباب مفتوحًا لمناقشة عرض من النادي الفرنسي.

وأشارت الصحيفة، أن ليونارد تحدث مع والد ميسي، حول الأزمة القانونية والخلاف مع برشلونة، وأيضًا المطالب المادية للنجم الأرجنتيني.

وترغب العديد من الأندية في التعاقد مع النجم الأرجنتيني خلال الفترة المقبلة، على رأسهم باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

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