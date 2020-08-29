إصابة ابن نضال الشافعي في أحداث "هجمة مرتدة"









ويشارك في بطولته الفنان أحمج عز ونضال الشافعي وهند صبري وماجدة زكي وندا موسى ومايان السيد وهاجر الشرنوبي وهشام سليم،والمسلسل من تأليف باهت دويدار، ومن إخراج علاء الديب، ومن إنتاج شركة سينرجي.

يواصل الفنان نضال الشافعي، تصوير مشاهده في مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز.ويصور حاليًا نضال، مشاهده داخل ديكور مستشفى وتتضمن المشاهد وجود نجله داخل المستشفى بعدما إصيب في قدمه أثناء التدريب على إحدى الألعاب الرياضية، يخضع على أثرها لعملية جراحية بقدمه.مسلسل "هجمة مرتدة" تدور أحداثه في إطار أكشن حول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.