تعرف على موعد مع ليفربول وأرسنال في نهائي كأس الدرع الخيرية

يلتقي نادي ليفربول أمام نظيره أرسنال، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الدرع الخيرية.





وتقام مباراة ليفربول أمام أرسنال على أرضية ملعب ويمبلي الدولي، في مدينة لندن.





يدخل ليفربول اللقاء باعتبارة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يدخل أرسنال اللقاء باعتباره الفائز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.





وتذاع مباراة ليفربول أمام أرسنال عبر قناة beIN Sports HD 1.



