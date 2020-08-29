هاني شنودة عن مسيرته الفنية: "راضٍ كل الرضا بكل ما قدمته خلالها"

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر
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عبر  الموسيقار هاني شنودة عن سعادته الشديدة بعالم الفن، الذي كرس حياته من أجله، مضيفًا: "راضٍ كل الرضا بما قدمه خلال مسيرتي الفنية". 

وقال في تصريحات إعلامية: "ربنا خلقني عشان أسعد الشعب ولم يكن لي هدف اَخر".

وأشار إلى أنه انشأ حسابًا علي "تويتر" منذ أكثر من شهر ويشعر بالسعادة بالتواصل مع الشباب الذي يعرف بعضهم موسيقي الحانه لأول مرة ويسعد بها.

وأوضح أنه قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الألحان الموسيقية، لافتًا إلي أنه لا يستطيع تصديق مرور العمر بهذا الشكل بعدما وصل عمره إلى 78 عامًا.


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