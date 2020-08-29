الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الإعلامي عمر بيع ياسين، إن مسئولي النادي الأهلي تلقوا ترشيحات من أحد وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي للتعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة لتعويض رحيل رمضان صبحي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن اللاعب يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر وهو ما يعوض رحيل رمضان صبحي.

وتابع أن الأهلى قرر متابعة اللاعب عن قرب في مواجهتى الرجاء أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا قبل بدء مفاوضات ضمه مع ناديه.



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