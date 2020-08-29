عاجل.. رد ناري من سعد الصغير على "مدحت العدل" بعد تنمره عليه في تغريدته عن الأهلي (فيديو)

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:31 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أثار السيناريست مدحت العدل حالة من الجدل بعدما غرد عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر  حين قال عن مشجعي النادي الأحمر "يمثلهم سعد الصغير بتاع أغنية بحبك ياحمار".

وردًا على سخريته منه؛ قرر سعد الصغير، أن ينشر فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يرد فيه على تنمر مدحت العدل منه قائلا: "أهلاوي وبحب النادي الأهلي لازم أرد على دكتور مدحت العدل حيث قال نادي الزمالك بيشجعه نجيب محفوظ وعمرو دياب وهاني شاكر، أما من يشجع نادي الأهلي فهو سعد الصغير بتاع بحبك ياحمار، اللي بيقول هذا الكلام رجل دكتور سيناريست يكتب لنا الأفلام، حضرتك راجل فاهم، دكتور مدحت بيدرس لنا عايز تغني للحمار أو للأسد تغني جوه فيلم غنتها بره كده تتحبس، إذن أنت تعلم جيدا يادكتور، أغنية بحبك ياحمار سياق داخل فيلم أما تطلع وتعايرنا بيها، شادية غنت للحمار".

وأضاف سعد الصغير، "دكتور مدحت حضرتك متنمر، أبويا علمني متنمرش على حد الغلبان بتاع الفول ميشجعش بتاع الباكبورت ميشجعش، حضرتك متعرفش تلعب كره متعرفش تحلل متخبطش فالناس الغلابة، أنت بتعايرني أنت دكتور في إيه من يقول هذا الكلام ليس دكتور .نص فريق الزمالك أحيت أفراحهم وبيحبوني".

ومن جانبه، اعتذر الكاتب والسيناريست مدحت العدل، للفنان سعد الصغير، على خلفية التغريدة التي ذكر اسم السفير فيها,

وقال خلال برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على قناة "TEN" الفضائية: "أعتذر بشدة عما حدث، ولن أدخل المعترك الرياضي مجددًا، لأنه يقلل من قيمتي.

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