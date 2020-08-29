تفاصيل محادثة نيمار مع ميسي

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:18 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور جديد بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي وقائد فريق برشلونة.

وعرض ميسي فاكسًا عرضا رسميًا لإدارة نادي برشلونة منذ عدة أيام، لإبلاغهم برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني خلال الموسم القادم.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، أجري اتصل هاتفي بميسي، لدعوته للانضمام إليه".

وأضاف:" أن العلاقة بين ميسي ونيمار جيدة للغاية، إلا أنه من غير المرجح انتقال البرغوث إلى سان جيرمان خلال الموسم المقبل".

واشارت الصحيفة إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن من خلالها سان جيرمان ضم ميسي، هي الاستغناء عن أحد اللاعبين المميزين في الفريق (نيمار أو كيليان مبابي)، الأمر الذي يرفضه صناع القرار في الفريق.

والجدير بالذكر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021، ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 700 مليون يورو.

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