حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات مع لاعب "النجوم"

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:16 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع كريم فؤاد، لاعب الفريق المعار إلى صفوف نادي إنبي، للحصول على خدماته بداية الموسم الجديد. 

وقال الطويلة في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الأهلي فاوضنا جديا للحصول على خدمات اللاعب وخدنا خطوات في مراحل المفاوضات ولكن الصفقة لم تتم".

وتابع: "الأهلي اختلف معنا خلال المفاوضات حول بنود بيع كريم فؤاد"

وكشف محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، مصير كريم فؤاد، لاعب الفريق المعار إلى صفوف نادي إنبي، في الموسم الجديد. 

وقال الطويلة في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "إنبي ليس من حقه شراء كريم فؤاد وعقد اللاعب معهم لمدة موسمين ولكن".

وتابع: "عقد اللاعب مع إنبي موسمين ولكن اذا تلقى اللاعب عرض احتراف فمن حقنا تسويقه بعد نهاية الموسم".

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