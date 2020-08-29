بسمة وهبة تشارك جمهورها لحظاتها الصعبة قبل خضوعها لعملية بدون "بنج"
السبت 29/أغسطس/2020 - 02:13 ص
نادين نجدي
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نشرت الإعلامية بسمه وهبه فيديو جديد لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" .
وظهرت في الفيديو قبل تحضيرها لغرفة العمليات، كما علقت قائلة: "احلي حاجة ان الواحد يوصف شعوره وهو داخل عملية من غير بنج وهتتألم، والإنسان مهما نجح فهو ضعيف وبيبتلى".
وقالت: "ادعولي الدعاء رزق من عند ربنا وكتر الابتلاءات نعمه و الف حمد وشكر ليك يارب و ياريت تدعولي".
وأضافت: "لحظات توتر كلنا بنتعرض لها قبل اي عمليه او فحص طبي اكيد بنتوتر واكيد بنقلق" .
وأضافت: "لحظات توتر كلنا بنتعرض لها قبل اي عمليه او فحص طبي اكيد بنتوتر واكيد بنقلق" .