بسمة وهبة تشارك جمهورها لحظاتها الصعبة قبل خضوعها لعملية بدون "بنج"

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:13 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الإعلامية بسمه وهبه فيديو جديد لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت في الفيديو قبل تحضيرها لغرفة العمليات، كما علقت قائلة: "احلي حاجة ان الواحد يوصف شعوره وهو داخل عملية من غير بنج وهتتألم، والإنسان مهما نجح فهو ضعيف وبيبتلى".

وقالت: "ادعولي الدعاء رزق من عند ربنا وكتر الابتلاءات نعمه و الف حمد وشكر ليك يارب و ياريت تدعولي".

وأضافت: "لحظات توتر كلنا بنتعرض لها قبل اي عمليه او فحص طبي اكيد بنتوتر واكيد بنقلق" .

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