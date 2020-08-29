بسمة وهبة تشارك جمهورها لحظاتها الصعبة قبل خضوعها لعملية بدون "بنج"





وقالت: "ادعولي الدعاء رزق من عند ربنا وكتر الابتلاءات نعمه و الف حمد وشكر ليك يارب و ياريت تدعولي".

وأضافت: "لحظات توتر كلنا بنتعرض لها قبل اي عمليه او فحص طبي اكيد بنتوتر واكيد بنقلق" .



View this post on Instagram A post shared by Basma Wahba (@basma_wahba) on Aug 28, 2020 at 3:35pm PDT وأضافت: "لحظات توتر كلنا بنتعرض لها قبل اي عمليه او فحص طبي اكيد بنتوتر واكيد بنقلق" .

نشرت الإعلامية بسمه وهبه فيديو جديد لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" .وظهرت في الفيديو قبل تحضيرها لغرفة العمليات، كما علقت قائلة: "احلي حاجة ان الواحد يوصف شعوره وهو داخل عملية من غير بنج وهتتألم، والإنسان مهما نجح فهو ضعيف وبيبتلى".