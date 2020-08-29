تقارير.. "فيفا" يمنح ميسي بطاقة مؤقتة للمشاركة مع فريقه الجديد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جمهور نادي برشلونة مصير الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي الكتالوني بعد قراره بالرحيل عن "كامب نو" هذا الصيف والإنتقال لفريق آخر بداية من الموسم المقبل.





وأبلغ "ميسي" إدارة نادي برشلونة في فاكس رسمي قبل أيام قليلة رغبته في انهاء التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي الكتالوني هذا الصيف، لكن مسئولي برشلونة أكدوا أن البند في عقد النجم الأرجنتيني يسمح له بفسخ تعاقده بعد نهاية الموسم بـ10 أيام أي في 10 يونيو الماضي.





ويري ميسي أنه يحق له الرحيل عن برشلونة بشكل مجاني في الوقت الحالي وأن البند الذي يسمح له بفسخ تعاقده لا يزال ساريًا وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا والتي أدت لتأجيل نهاية الموسم الكروي 3 أشهر.





ومن جانبه كشف خوان دي ديوس كريسبو، الخبير في لوائح كرة القدم، عن موقف ليونيل ميسي في الرحيل عن نادي برشلونة وإنهاء تعاقده من طرف واحد دون موافقة مسئولي النادي الكتالوني.





وأكد "كريسبو" في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه لا يمكن قول رأي قاطع في مسألة رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة بدون رؤية عقد اللاعب والبند الذي يسمح له بالرحيل في 10 يونيو بشكل مجاني.





وأوضح أنه حال تمسك نجم الأرجنتين بالرحيل عن برشلونة ودون موافقة إدارة النادي، فإن الإتحاد الدولي "فيفا" سوف يمنح له بطاقة دولية مؤقتة للمشاركة مع الفريق الجديد الذي سينتقل إليه لحين البت في تلك القضية.





ويحظي ليونيل ميسي باهتمام عدد من أندية أوروبا يرغبون في الحصول على خدماته في مقدمتهم مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وانتر ميلان، وإن كان النادي الإنجليزي الأقرب لضمه.



