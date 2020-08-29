الزمالك يصرف مستحقات ثلاثي الفريق

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:53 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك قاموا بصرف مبلغ 7 ملايين جنيه لثلاثى فريق الكرة طارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني كجزء من مستحقاتهم المتأخرة. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن طارق حامد حصل علي 3 ملايين جنيه من مستحقاته، ومحمود علاء على 2,5 مليون جنيه، فيما حصل عبد الغني على  1,5 مليون جنيه، من مستحقات عقودهم الجديدة.
 
وكان مسؤولو نادي الزمالك قد نجحوا في تمديد عقود الثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني لمدة أربع سنوات.

ويذكر أن الزمالك خسر اللقاء الماضي أمام فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين لهدف.



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