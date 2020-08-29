بيراميدز يهدد الزمالك في صفقة كبرى

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادى بيراميدز عقدوا جلسة مع وكيل التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك لاقناعه بالتوقيع للفريق عقب نهاية عقده مع الزمالك.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن عقد ساسي مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.





وأوضح: "فرجاني طلب من الزمالك الحصول على 2 مليون و250 ألف يورو ولكنهم يحاولون تخفيض المبلغ، وفي نفس التوقيت دخل بيراميدز لعرض الراتب الذي يريده اللاعب من الزمالك".











